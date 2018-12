Empresa por trás de Pokémon Go deve receber US$ 200 milhões

São Paulo – A Niantic, empresa por trás do jogo Pokémon Go, deve receber 200 milhões de dólares em uma nova rodada de investimento. O acordo faria a empresa atingir valor de 3,9 bilhões de dólares. As informações são do Wall Street Journal.

Quem deve liderar essa rodada é a investidora de capital de risco Institutional Venture Partners. A Samsung Electronics Co. e a aXiomatic Gaming (que investiu na Epic Games, cujo título mais famoso é Fortnite) devem participar do novo aporte.

Com o novo investimento, a Niantic atingirá um valor total de venture capital de 425 milhões de dólares.

A empresa prepara um novo jogo para 2019 chamado “Harry Potter: Wizards Unite”, baseado no personagem de J.K. Rowling

Em outubro deste ano, Pokémon Go rendeu 73 milhões de dólares para a Niantic, um aumento de 67% em relação ao mesmo mês no ano passado, de acordo com a consultoria Sensor Tower.

O game ganhou recentemente o aguardado recurso de batalhas entre treinadores Pokémon, algo bastante popular entre os jogadores da franquia no console portátil Nintendo 3DS.

Resta saber se a empresa conseguirá repetir o sucesso da franquia da Nintendo junto aos fãs de Harry Potter.