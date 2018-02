Empresa encontra falha de segurança em aplicativo do Tinder

Compartilhar fotos íntimas pelo Tinder pode não ser uma boa ideia. No dia 23, a empresa de segurança de aplicativos Checkmarx encontrou falhas na criptografia do app que permitem vazamento de fotos em ataques de hackers.

O erro pode aumentar os casos de roubo de imagens e chantagens pessoais. Pesquisadores da empresa detectaram que o Tinder não possui criptografia HTTPS, medida básica para a segurança de dados, informou o site da revista Wired.

Com isso, hackers podem ver e inserir fotos em qualquer perfil de usuários de Tinder basta apenas estarem conectados na mesma rede de internet sem fio.

Outras informações pessoais colocadas no dispositivo também estão factíveis a alteração ou roubo, disse a empresa.”Podemos simular exatamente o que o usuário vê em sua tela”, diz Erez Yalon, gerente da pesquisa de segurança de aplicativos da Checkmarx.

“É possível saber de tudo: o que eles estão fazendo, quais são suas preferências sexuais, enfim, muita informação.”

A empresa disse que notificou o Tinder sobre as fragilidades em novembro do ano passado, mas o aplicativo ainda não fez alterações para corrigir o problema.

Em resposta à Wired, o Tinder disse que “como qualquer outra empresa de tecnologia, estamos constantemente melhorando nossas defesas na batalha contra hackers mal-intencionados”, e lembrou que as fotos de perfil do Tinder são públicas.

O porta-voz disse que a versão na web do Tinder está criptografada com HPTTS e há planos da empresa de oferecer proteções também no aplicativo.

“No entanto, não entramos em mais detalhes sobre as ferramentas de segurança específicas que usamos, ou os aprimoramentos que podemos implementar”.