Empresa detecta nova fraude em aplicativos para smartphones Android

São Paulo – A empresa de segurança digital ESET detectou uma nova fraude praticada por desenvolvedores na Google Play Store, a loja de aplicativos de smartphones com sistema Android. O campo referente ao nome do criador dos apps pode ser modificado com um número que visa induzir o usuário a erro, fazendo-o pensar que ele reflete a quantidade de instalações contabilizada publicamente pelo Google–quando na verdade ele não é nada além de uma informação inserida como um artifício de marketing.

A ESET informa que alguns dos desenvolvedores que adotam essa prática podem alterar as descrições de seus apps apenas temporariamente, com o objetivo de aumentar o número de downloads, e, depois, voltam a exibir o nome correto.

A companhia alerta que nem todos os aplicativos que adotam essa postura que considera ser fraudulenta são efetivamente maliciosos. Porém, observa que essa prática pode ser usada por aplicativos que instalam malware nos smartphones Android, o que tornaria essa possibilidade de modificação no campo de nome de desenvolvedor um problema de segurança digital.

O número real de instalações aparece apenas quando acessamos uma página de aplicativo, não antes disso, na página de resultados de buscas.

O problema não foi detectado em iPhones e, vale notar, a Apple Store não mostra o número de instalações de apps, ainda que mostre a quantidade de avaliações.