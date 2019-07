Empresa de Elon Musk tem planos para chegar à Lua

São Paulo – No comando da Space X, o empresário sul-africano Elon Musk afirmou que pretende realizar um pouso em solo lunar já no começo de 2021. Inicialmente, porém, com uma nave sem passageiros. A declaração foi dada em entrevista à revista Time

“Vai parecer loucura, mas eu acredito que podemos uma aeronave pousar na Lua em menos de dois anos”, afirmou Musk, que também é CEO da fabricante de carros elétricos Tesla – e que, em 2018, teve um de seus veículos lançados ao espaço. Repetir o feito dos astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, que pisaram na Lua em 1969, estaria no cronograma do empresário apenas a partir de 2022.

Ainda em fase de testes e com um protótipo exibido em janeiro pela companhia, o transporte utilizado para a viagem será a nave espacial Starship. Ela será impulsionada pelo foguete Super Heavy, capaz de levar até 20 toneladas para órbita geoestacionária.

Questionado sobre uma viagem espacial, Musk respondeu que gostaria de ir para a Lua e para Marte. Mas o empresário bilionário também disse que não pretende fazer disso um objetivo pessoal. Sua meta é fazer o possível para ajudar a humanidade a viver em outros planetas.