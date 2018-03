Empresa brasileira produz cortina antibacteriana sustentável

A BR Goods nasceu como fabricante de cortinas de banheiro com foco no setor hoteleiro, mas hoje seu principal negócio é a venda de divisórias para leitos hospitalares, produtos de alta tecnologia feitos com polímeros especiais antifúngicos e antibacterianos.

A empresa participou do Braskem Labs Scale, programa de aceleração de empreendedores realizado pela Braskem que tem como foco encontrar soluções inovadoras que melhorem a vida das pessoas por meio da química e do plástico. O resultado da parceria foi o lançamento de uma cortina de plástico reciclável I’m green, produzido com cana-de-açúcar, muito mais sustentável.

O programa tem duração de quatro meses, com capacitação personalizada, treinamentos e mentorias individuais com executivos da própria empresa, e Demo Day, evento que atrai investidores ou clientes para os participantes. Por isso, você também confere no vídeo o depoimento de um executivo da Braskem sobre sua experiência como mentor.

E você, tem um negócio que melhora a vida das pessoas? Participe do Braskem Labs Scale.

INSCRIÇÕES ABERTAS em www.braskemlabs.com.