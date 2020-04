Em parceria com a Apple, TVs da Samsung recebem aplicativo Apple Music

O aplicativo de músicas via internet Apple Music, que pertence à empresa de tecnologia criadora do iPhone, agora está disponível em TVs da sul-coreana Samsung.

A novidade estará disponível a partir desta semana em mais de 100 países, mas apenas em modelos de Smart TVs da marca lançados entre os anos de 2018 e 2020.

O Apple Music é um serviço de transmissão de músicas que rivaliza com o sueco Spotify e com a francesa Deezer.

Com acervo de 60 milhões de músicas, o aplicativo da Apple é um dos passos que a empresa deu nos últimos anos para se voltar mais ao setor de serviços, uma forma de fazer a receita da companhia depender menos de iPhones e Macs. O mesmo objetivo também levou a empresa a lançar o aplicativo da Apple TV+ para as TVs de diversas fabricantes, começando com uma exclusividade – em uma parceria até então inusitada – com a Samsung, em 2019.

“O objetivo sempre foi oferecer as melhores experiências de entretenimento aos nossos clientes – e, como as pessoas estão passando mais tempo em casa, estamos mais comprometidos do que nunca em cumprir essa missão”, afirma Salek Brodsky, vice-presidente de parcerias estratégicas e desenvolvimento de negócios da Samsung Electronics, no blog oficial da companhia. “A nossa parceria com a Apple tem sido importantíssima para levar, aos nossos clientes, uma gama inigualável de opções de entretenimento, especialmente na hora de buscar conteúdo diretamente nas Smart TVs.”

À frente de Sony e LG, a Samsung é líder global de vendas de TVs há 14 anos consecutivos, segundo dados da consultoria de mercado IHS Markit. No Brasil, a empresa também lidera o mercado em número de vendas. O setor segue em crescimento, com vetores como resolução 4K, televisores com conexão com a internet e quedas de preços, e passará de 198 milhões de unidades vendidas globalmente em 2018 para 250 milhões em 2024, estima a consultoria americana Research And Markets.

Por ora, o aplicativo do Apple Music é exclusividade das Smart TVs da Samsung.

Na divisão de TVs, a parceria entre a Samsung e a Apple fica cada vez mais forte.