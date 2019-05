Em novo teste, Twitter passa a mostrar mais anúncios

Se você tem a sensação de que está vendo mais anúncios no Twitter recentemente, não é apenas imaginação. Um porta-voz do Twitter disse nesta semana que está fazendo um teste com “carregamento de anúncios”, termo usado pelo setor para descrever a frequência com a qual os usuários veem publicidade. Como resultado, algumas pessoas estão recebendo mais anúncios em sua conta de Twitter do que o normal.

“Estamos sempre realizando experimentos com nossa experiência com anúncios, inclusive com os vários aspectos da frequência e segmentação de publicidade”, disse a rede social em comunicado, também incentivando os usuários a compartilharem suas opiniões sobre a experiência.

No começo da semana, alguns jornalistas perceberam a diferença e começaram a tuitar que estavam vendo mais anúncios no Twitter.

Nem todos os usuários do Twitter têm o mesmo carregamento de anúncios, o que significa que o experimento não afetará todas as contas. Algumas pessoas veem mais publicidade do que outras, dependendo de vários fatores, entre eles, como o número de anúncios influencia a forma como utilizam a plataforma. (O Facebook e o Instagram fazem algo parecido.)

Há três anos, o Twitter desativou os anúncios de alguns dos usuários mais proeminentes da rede, como parte de um esforço para mantê-los conectados. Alguns usuários ainda têm contas de Twitter sem publicidade.

A empresa não quis informar a dimensão do experimento.

O Twitter, que tem sede em São Francisco, obtém a maior parte da receita com publicidade. O público diário da plataforma vem crescendo, mas a base mensal de usuários tem diminuído na maior parte dos últimos 12 meses. Assim, é compreensível que o Twitter esteja tentando aumentar a carga de anúncios como forma de sustentar o crescimento da receita, apesar de uma base de usuários em declínio.