Em lives, cuidado é com música e internet, diz dupla Chitãozinho e Xororó

No último dia 11 de abril, a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó realizou sua primeira apresentação ao vivo transmitida pela internet, como parte do So+Mos Festival, projeto beneficente do Grupo Live e da Agência Estalo. Cada um de sua casa, os cantores e seus músicos animaram a internet cantando sucessos como “Evidências”, “Fogão de Lenha” e “Nuvem de Lágrimas”. Poucos dias depois, Chitãozinho e Xororó se apresentaram ao vivo novamente, desta vez com o grupo Amigos, em uma transmissão no canal oficial da casa noturna Villa Mix no YouTube. Xororó também fez uma ponta no show de Sandy & Júnior. A dupla sertaneja conversou com a EXAME sobre a experiência de realizar lives – termo em inglês pelo qual ficou conhecido o fenônomo dos vídeos ao vivo via internet.

Leia a reportagem completa sobre o fenômeno das lives na quarentena na Revista EXAME

Confira a entrevista com Chitãozinho e Xoxoró a seguir.

Na hora de fazer as lives, qual é a principal diferença em comparação aos shows presenciais?

Chitãozinho: Como em todos os nossos shows, o cuidado com os arranjos e a qualidade do som são sempre prioridades para nós, e agora, nas apresentações online, precisamos nos preocupar também com a conexão da internet, com a qualidade da imagem transmitida e claro, a música, que é o mais importante.

Economicamente, é um modelo bastante diferente para vocês, que estão acostumados com plateias e vendas de ingressos. Como as lives podem auxiliar os artistas durante a quarentena?

Xororó: Sim, vemos com bons olhos esse modelo de show. Acreditamos que é preciso nos adaptar e encontrar a melhor forma de levar nosso trabalho ao público, que é sempre tão fiel a nós, e estar próximo deles como for possível.

Como foi a experiência de se conectar com o público, em tempo real, por meio de uma câmera?

Xororó: É estranho não ter o calor da plateia enquanto cantamos, mas nós sabemos que é por uma boa causa. Faremos sempre o melhor para os nossos fãs.

Em todo o mundo, artistas estão inovando e fazendo lives informativas ou até transmitindo aulas. Vocês pensam em fazer algo similar no futuro ou fazer novamente live cantando?

Chitãozinho: Por enquanto, estamos focados na música, em entreter as pessoas que estão em casa com o nosso trabalho e em estar próximo do nosso público.

Depois da quarentena, vocês pretendem continuar a adotar esse modelo de transmissão de shows?

Xororó: Ainda não sabemos como será daqui para frente. O mercado terá que se adaptar, inovar, e nós vamos acompanhando. Temos vários projetos para 2020 e acreditamos que vamos passar por essa, juntos.