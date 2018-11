Em internet móvel, Brasil perde de Peru e Equador, mas vence Argentina

São Paulo – O Brasil ocupa a 71ª posição no ranking global de velocidade de internet no celular elaborado pela Ookla, por meio da sua ferramenta de aferição online Speedtest.net. O país está em nono lugar na América Latina, atrás de países como Peru, Equador e Guiana Francesa, mas está à frente de Argentina, Colômbia, Chile e Bolívia.

Para download, a média de velocidade de internet móvel brasileira é de 18,5 megabits por segundo (Mbps). Já para upload, o número é de 7,52 Mbps.

Os estados com melhores médias de velocidade de internet móvel foram Porto Alegre (24,42 Mbps), Curitiba (22,60 Mbps), Brasília (22,20 Mbps) e Rio (22,02 Mbps). São Paulo aparece no ranking com 20,74 Mbps. Roraima, Pará, Maranhão e Piauí tiveram os piores resultados neste novo relatório da Ookla, que traz dados referentes ao segundo e ao terceiro trimestre de 2018.

Operadoras mais velozes

As operadoras que conseguiram melhores médias de velocidade de internet móvel foram Claro (26,75 Mbps), Vivo (17,59 Mbps), TIM (13,68 Mbps), Oi (10,63 Mbps) e Nextel (8,42 Mbps). A Claro é apontada pela Ookla como a mais rápida nas dez cidades mais populosas no Brasil.

Banda larga fixa

O ranking da Ookla tambémtraz medições de banda larga fixa. Os serviços com melhores velocidades são os oferecidos pela NET (30,73 Mbps), TIM Live (29,99 Mbps), Vivo (25,84 Mbps) e Oi (7,05 Mbps).

A média de velocidade da internet fixa para download no Brasil no período do estudo da Ookla foi de 23,64 Mbps, enquanto a de upload foi de 10,57 Mbps.