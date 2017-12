São Paulo – Na data limite para o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o aplicativo e o site do banco Itaú enfrentam instabilidade e ficaram fora do ar em parte da manhã desta quarta-feira (20).

No Twitter, usuários reportam que não conseguem logar em suas contas.

O Site EXAME entrou em contato com o banco Itaú e irá atualizar a matéria se houver um posicionamento oficial sobre o caso.

Veja a seguir alguns tuítes sobre o problema de acesso aos serviços do Itaú.

Rapaz, tô cansado de ter problemas com o @itau . Meodeos. pic.twitter.com/jt1RYZPYJP — Lauro Marcus (@lauromarcus) December 20, 2017

Hoje o Itaú tá de brincadeira com a minha cara, porém sigo plena…. — Trem bala 🎢🎢 (@dinhakp) December 20, 2017

Alô @itau, quando esse aplicativo vai funcionar direito? — Targaryen blood (@camilaaveline) December 20, 2017

O Itaú poderia arrumar esse app, pq tá uma porcaria. Obrigada. @itau — Larissa Pretel (@lari_pretel) December 20, 2017

Muito bem @itau .. Pleno dia 20 e você sai do ar… #valeumesmo — Priih Az Soares (@PriiAzSoares) December 20, 2017