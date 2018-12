Elon Musk promete via para carros autônomos subterrâneos para este mês

São Paulo – Criada em 2016 por Elon Musk, a empresa de infraestrutura The Boring Company atrasou o prazo de lançamento de seu primeiro túnel subterrâneo para o tráfego de carros autônomos para 18 de dezembro. Anteriormente, a data prevista era esta segunda-feira (10).

A informação veio do perfil no Twitter do próprio Musk, que informou ainda o lançamento de “carros de transporte autônomos legais totalmente rodoviários” (em tradução livre) e de elevadores subterrâneos na mesma data.

Confira abaixo o tuíte de Musk:

Boring Company product launch on Dec 18. More than a tunnel opening. Will include modded but fully road legal autonomous transport cars & ground to tunnel car elevators. — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2018

De acordo com o site Electrek, a demonstração esperada para este mês consiste em uma viagem de 4 minutos pelo túnel com o sistema de transporte elétrico até chegar ao estádio de baseball Dodger Stadium, em Los Angeles, Califórnia. Musk também declarou anteriormente que as cápsulas de alta velocidade que viajariam nos túneis seriam produzidas pela Tesla, montadora da qual Musk é co-fundador e presidente.

As cápsulas teriam capacidade de transportar de 8 a 16 passageiros com uma velocidade máxima de 200 km/h a 240 km/h. Como já é seu costume, Musk não deu maiores detalhes sobre o lançamento em sua postagem, deixando o público ainda mais ansioso pelas novidades que anunciou.

Veja abaixo um vídeo lançado em maio pela The Boring Company com uma prévia do que seria o sistema: