Elon Musk explica mico em apresentação de carro da Tesla

São Paulo – Alvo de piadas durante esta semana após apresentar a picape elétrica Cybertruck, a Tesla resolveu se manifestar sobre o mico durante a apresentação do veículo. Na ocasião, o chamado “vidro inquebrável” utilizado no carro não aguentou o impacto do arremesso de uma bola de metal.

Em sua conta no Twitter, Elon Musk resolveu se manifestar. O empresário admitiu culpa pelo incidente que foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Segundo ele, o problema ocorreu durante o teste de resistência anterior ao realizado contra os vidros do veículo.

Para mostrar como a lataria de aço inoxidável do automóvel poderia suportar grandes impactos, a Tesla providenciou que a Cybertruck sofresse algumas marretadas. Um dos golpes atingiu a parte inferior da porta, o que causou danos na base do vidro – o que não foi percebido pela companhia.

Desta forma, quando a bola de metal foi arremessada, o vidro Armor Glass acabou sendo danificado. “Eu deveria ter feito primeiro o (teste) da bola de metal na janela, e então, marretado a porta”, escreveu Musk.

Vale destacar que nem mesmo a saia justa afugentou os consumidores. Em poucos dias após o lançado, a Cybertruck já teve 200 mil unidades encomendadas. A partir de 39.990 dólares, o veículo deve começar a ser produzido somente em 2021.