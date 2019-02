Elon Musk diz que sensor em carros do Google não faz sentido

São Paulo – Em uma entrevista coletiva, Elon Musk afirmou que um sensor usado pelo Google em seu projeto de carro autônomo não faz sentido. A conversa com jornalistas aconteceu na semana passada para o anúncio do novo software que deixará o Tesla S mais inteligente.

O sensor em questão é o LIDAR—que fica instalado no teto do carro protótipo do Google. A análise veio após Musk ser questionado se o Tesla S precisaria de mais sensores para que atingisse níveis mais avançados de autonomia na direção.

De forma simples, o LIDAR é um sensor giratório que mede distâncias ao analisar a reflexão de luz emitida por ele mesmo. Veja abaixo um vídeo mostrando informações capturadas pelo sensor em tempo real.

A análise de Musk é que esse tipo de tecnologia não faz sentido no contexto dos carros autônomos. Eu não acho que um LIDAR seja necessário. Você pode fazer o mesmo trabalho com sensores ópticos passivos e com um radar frontal, afirmou o CEO e fundador da Tesla.

Eu acho que isso resolve completamente o uso de um LIDAR. Não sou um grande fã de LIDAR e acho que eles não fazem sentido dentro desse contexto, completou.

Musk não afirma que a tecnologia é ruim, no entanto. Ele esclareceu que a SpaceX (outra empresa do executivo) usa o sensor em seus foguetes. Eles fornecem informações para que seja possível acoplar as naves Dragon em estações espaciais. Na minha visão, dentro desse contexto faz sentido usar, disse ele.

Tesla S

Na semana passada, a Tesla anunciou a nova versão do seu sistema embarcado no modelo Tesla S. O carro já tinha funcionalidades de piloto automático—que foram expandidas agora.

Com a mudança, os Tesla S serão capazes de fazer curvas, mudar de pista ou realizar balizas sem qualquer auxílio do motorista.

Nesse momento, a Tesla parece ser uma das principais empresas apontando para o futuro dos automóveis (consequentemente, Elon Musk também). Além das novas funcionalidades, todos os carros da empresa são movidos a energia elétrica.