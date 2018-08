Edward Snowden participa do Fórum EXAME Segurança da Informação

O ex-oficial de inteligência do governo americano Edward Snowden concederá pela primeira vez uma palestra ao vivo, via streaming, ao público brasileiro nesta quarta-feira. O encontro com Snowden, que terá como tema a privacidade de dados, é parte do Fórum EXAME Segurança da Informação, que acontece nesta quarta-feira em São Paulo. O evento vai discutir por que a segurança das informações, o uso e a proteção dos dados e a privacidade devem ser assuntos prioritários para você e para sua organização.

Snowden, exilado na Rússia, foi o responsável por revelar em detalhes alguns dos programas de vigilância que os Estados Unidos usavam para espionar e monitorar a população americana e vários países da Europa e da América Latina, entre eles o Brasil, inclusive fazendo o monitoramento de conversas da presidente Dilma Rousseff com seus principais assessores. As informações foram divulgas em grandes veículos de imprensa, como o inglês The Guardian e o americano Washington Post.

Além de Snowden, o evento conta com a participação de juristas, advogados, executivos e da equipe de EXAME que abordarão a segurança das informações e a proteção dos dados, sejam eles pessoais ou corporativos.

O momento para discutir o assunto não poderia ser mais oportuno. Com a aprovação na semana passada da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas brasileiras têm 18 meses para entrar em conformidade com a legislação, que garante ao cidadão que seja possível solicitar às empresas públicas e privadas informações sobre quando, como e por que seus dados são coletados, armazenados e compartilhados. Há também garantias quanto à revogação e portabilidade dos dados.

Para as empresas, o benefício se transcreve em segurança jurídica, já que a lei geral unifica as atuais normas de uso e armazenamento de dados previstas em outras regulações como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Sigilo Bancário e até a Constituição.

O Fórum EXAME Segurança da Informação trata também dos riscos digitais para as empresas, levando em conta como mitigar os riscos de um eventual ataque e o que fazer depois de já ter sido atacado. A programação também prevê exposições e debates com especialistas e empresas que estruturaram estratégias e processos que poderão ser replicadas por outras organizações que precisem se proteger das ameaças.