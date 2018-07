Easy disputa taxistas com novo clube de benefícios

São Paulo – Na briga pelos motoristas de aplicativo, a Easy tem uma nova arma: um clube de benefícios para os taxistas com mais corridas e melhores avaliações na sua plataforma.

A empresa vai oferecer descontos em diversos serviços, como alimentação, saúde, manutenção veicular, cursos e viagens. No futuro, planos de operadoras com isenção de cobrança de dados para taxistas no app da Easy também devem ser oferecidos.

O clube de benefícios foi viabilizado por meio de parcerias com empresas como Casas Bahia, Extra, Netshoes, Ponto Frio, ComGás, Mapfre e outros. Mais descontos serão adicionados nos próximos meses.

Em entrevista a EXAME, Bruno Mantecón, CEO Brasil da Easy, afirma que a medida ajudará a fidelizar motoristas, que, em muitos casos, fazem corridas em mais de um aplicativo. “O principal atrativo da Easy é a segurança. Todas as corridas são pagas com cartão de crédito e nossos passageiros são recorrentes, devido às parcerias que temos com empresas. As corridas têm ticket médio maior com isso. Há também o suporte que damos aos taxistas, que é o melhor da categoria”, declarou Mantecón. A Easy conta com 110 parceiros corporativos atualmente.

O clube será lançado a um seleto grupo de melhores taxistas da Easy a partir de quarta-feira, 25, quando é celebrado o dia do taxista. As pessoas escolhidas receberão e-mail e notificação no aplicativo. Neste primeiro momento, apenas as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro serão contempladas com a novidade—mas outras cidades estão na mira da empresa.

A rival 99 também tem benefícios para seus motoristas parceiros, como desconto na troca de celular, na compra de peças automotivas e em aulas de inglês.