É um tablet? É um notebook? É o Vaio Fit 15, da Sony

São Paulo – Lançado recentemente pela Sony, o Vaio Fit é apresentado pela empresa como um misto de tablet e notebook com som de qualidade. Um dos destaques do gadget é a tela LED destacável de 15,5 polegadas de resolução Full HD.

Mas os encantos do novo Vaio não param por aí. O notebook teve seu design amplamente elogiado por sites como o Engadget, Notebook Review e PC World. Outro ponto positivo do laptop é a boa performance, garantida pelo processador Intel Core i7.

Caneta digital, 750 GB de armazenamento e sistema operacional Windows 8 são outros atributos do novo Vaio. Para a crítica especializada, um problema do gadget é duração da carga, considerada curta demais. No Brasil, a Sony vende o Vaio Flip 15 por R$ 5.599,99.