É seguro salvar arquivos na nuvem?

Salvar fotos, vídeos e documentos na nuvem já virou uma rotina na vida de muitas pessoas ao redor do mundo. E as utilidades da nuvem vão muito além do armazenamento seguro dos nossos dados pessoais. No mundo corporativo, a nuvem virou uma plataforma tecnológica indispensável. E as empresas seguem procedimentos rígidos para garantir que ninguém tenha acesso aos arquivos sem autorização.

Mas, afinal, esse método tão usado atualmente é seguro? Onde os documentos ficam armazenados fisicamente? Veja, no vídeo a seguir, a resposta para essas e outras questões.