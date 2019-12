E se Bill Gates tirasse você no amigo oculto? Aconteceu com uma americana

Nova York – O fundador da Microsoft, Bill Gates, participou neste ano mais uma vez do amigo oculto de Natal da plataforma Reddit e enviou um pacote de 36kg cheio de presentes para Shelby, uma moradora do estado de Michigan, e ainda fez uma doação à Associação Americana do Coração em homenagem à mãe dela, recém-falecida.

Gates participa há cinco anos seguidos da RedditGifts, que organiza trocas de presentes online entre desconhecidos, e garante que sempre tenta fazer com que os itens sejam “os mais pessoais possíveis”.

Para participar, é preciso preencher o perfil com os gostos e interesses, assim como informações pessoais para facilitar que o amigo secreto tenha o máximo de informações possível e consiga o presente certo.

Neste ano, Shelby recebeu um pacote “que não cabia no carro” e continha, entre outros presentes, dez livros, pacotes de biscoitos e doces, quebra-cabeças e conjuntos de Lego com os temas Harry Potter e Star Wars.

No bilhete que Bill Gates enviou a Shelby junto com o enorme pacote, o magnata disse que espera que os presentes a façam “sorrir” durante o Natal.

“Incluí algumas coisas divertidas para você aproveitar tanto em casa como ao ar livre, assim como alguns livros que acho que você vai gostar”, escreveu Gates, acrescentando que sabe que “nenhum presente pode compensar a perda de alguém tão importante para você”.

“Sinto muito por sua mãe. Fiz uma doação para a Associação Americana do Coração em sua homenagem”, concluiu Gates.

Em entrevista ao portal “Marketwatch”, Shelby comentou que participa da RedditGifts há muito tempo e que sempre sonhou em como seria ótimo se Bill Gates fosse seu amigo oculto, pois é sabido entre os usuários dessa plataforma que o fundador da Microsoft também é um participante frequente. “Mas nunca esperei que isso acontecesse comigo”.