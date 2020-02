“É impossível digitar nos teclados da Apple”, diz vencedor do Oscar

São Paulo – A Apple não foi esquecida durante a cerimônia de entrega do Oscar na noite de ontem (9). Em entrevista para repórteres presentes na premiação, o roteirista Taika Waititi, vencedor na categoria de Melhor Roteiro Adaptado pelo longa Jojo Rabbit, não poupou críticas aos teclados da companhia de Cupertino.

“A Apple precisa consertar aqueles teclados. Eles são impossíveis de digitar”, disse Waititi. “Me faz ter vontade de voltar a utilizar os PCs.”

O incômodo de Waititi se dá pelo formato dos equipamentos da empresa da maçã. No chamado padrão “borboleta”, que se refere ao encaixe das teclas na base, as peças foram montadas para garantir uma digitação mais suave, segundo a Apple. Isso, contudo, não agradou quem já estava acostumado com teclados convencionais.

“O retorno tátil para os dedos é muito melhor”, afirmou Waititi.

A crítica não é nova e a Apple parece estar ciente da rejeição. No fim do ano passado, o analista e especialista da marca da maçã Ming-Chi Kuo, conhecido por antecipar novidades da empresa americana, afirmou que o modelo poderia ser abandonado nos próximos notebooks da companhia.