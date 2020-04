Durante quarentena, transmissão ao vivo de jogos cresce

Em tempos de quarentena, o acesso ao entretenimento acaba se tornando reduzido. Afinal, muitas das atividades pedem que as pessoas saiam de suas casas – seja para ir a museus, ao cinema ou assistir a uma peça de teatro. Mas enquanto esses tentam se adaptar para continuar presente no cotidiano das pessoas, existe uma área, considerada para muitos apenas um passatempo, que está se fortalecendo: o cenário do streaming de jogos eletrônicos.

A Twitch, plataforma de streaming de videogames da Amazon, está sendo uma das principais formas de entretenimento para quem está em casa. Embora focada em transmissão de gameplays, usuários também estão utilizando o serviço para realizar transmissões de, entre outras coisas, séries e demais conteúdos.

De acordo com uma reportagem do New York Times, o número de telespectadores da Twitch, do dia 8 até o dia 22 de março, cresceu 31% nos Estados Unidos. Para os streamers da plataforma, que estão acostumados com o isolamento social – já que trabalham diretamente do próprio quarto todos os dias da semana, cerca de 11 horas por dia – , esse momento pode ser crucial para conquistar mais inscritos.

Ainda de acordo com o NYT, o número de horas assistidas por dia pelos usuários dos EUA, durante as semanas analisadas, passou de 33 milhões para 43 milhões. Durante esse período, a estimativa é que 1 em cada 4 moradores do país estavam cumprindo a quarentena – número que aumentou conforme os casos de coronavírus no país cresceram.

Além de ter aumentado a quantidade de usuários da plataforma, a quarentena também favorece diretamente os produtores de conteúdo – afinal, isso significa que as pessoas estão tendo mais tempo para acompanhar suas transmissões.

Grandes produtores de conteúdo locais, como Ben “Dr. Lupo” Lupo, notaram um aumento significativo na quantidade de usuários que os assistem. Para o jornal, o streamer revelou que o número de telespectadores em seu canal aumentou cerca de 30%. “Sinto como se estivesse me preparando para esse momento a vida toda”, disse Lupo, que se tornou jogador profissional para a plataforma três anos atrás, para o NYT.

Já no Brasil, streamers locais também estão experienciando um crescimento em suas visualizações. Alexandre “Gaules” Borba, jogador de “Counter-Strike: Global Offensive”, bateu recorde de audiência em seu canal: durante um jogo do campeonato ESL Pro League de CS:GO, mais de 156 mil usuários estavam acompanhando, simultaneamente, a partida entre os times Mibr e Furia, que aconteceu no dia 30 de março.

Outro exemplo é o canal do streamer Gustvao “Baiano” Gomes, ex-jogador profissional de “League of Legends”, que entrou para a história da Twitch. Nos dias 21 e 22 de março, o produtor de conteúdo transmitiu o Cbolão, campeonato beneficente organizado de LoL organizado por ele, com a intenção de arrecadar fundos para auxiliar no combate ao coronavírus. Durante o fim de semana, foram mais de 120 mil reais arrecadados e, no domingo, mais de 105 mil pessoas assistiram simultaneamente o campeonato, de acordo com o site Twitchmetrics.

Lançada em 2011, a Twitch é o principal serviço para produtores de conteúdos focados em jogos eletrônicos. Com a necessidade atual de descobrir novas formas para se distrair ou se divertir, mais usuários estão utilizando a plataforma como um recurso para gastar o tempo – colocando a Twitch como uma das plataformas com mais possibilidades de crescimento durante esse período.