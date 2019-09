Durante obras do Metrô, Uber terá plano de emergência para SP

São Paulo – A Uber, empresa americana de transporte privado, desenvolveu um plano de emergência para atuar em situações de falhas no metrô ou nos trens da CPTM – em conjunto com a operação Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), organizada pelo sistema de transporte público São Paulo Transporte (SPTrans).

Por conta de obras como a que está sendo feita no monotrilho da linha 17-Ouro do Metrô, a mobilidade urbana acaba ficando mais lenta e, além disso, as estações Granja Julieta e Morumbi, da linha 9-Esmeralda, estão frequentemente com lentidão ou paralisação total. Além disso, as avenidas também costumam apresentar um trânsito de carros mais intenso, já que muitos usuários preferem o conforto do carro do que utilizar transporte público.

A fim de contribuir com uma mobilidade mais rápida e aliviar a lotação dos ônibus públicos em casos como esses, a Uber irá garantir 25% de desconto para usuários que peçam viagens com início ou fim nas estações Santo Amaro – linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda – e Berrini – linha 9-Esmeralda. O plano emergencial deve diminuir a quantidade de carros que circulam nas áreas das construções, e incentivar os usuários a não pararem de utilizar serviços públicos de transporte.

Essa é a segunda vez que a Uber atua, em São Paulo, de maneira emergencial: em 2018, a empresa desenvolveu um plano utilizando a opção Juntos da plataforma para aliviar o trânsito na Marginal Pinheiros, quando um viaduto sofreu uma ruptura e uma via expressa da Marginal acabou sendo fechada.

Como utilizar o desconto

Para utilizar o cupom de desconto emergencial da Uber, o usuário deve pedir a viagem normalmente e selecionar “Promoções” como pagamento, e inserir o código METROLINHA17. Feito isso, o desconto de 25% – exclusivo para viagens de até 10 reais – para viagens iniciadas ou terminadas nas estações Santo Amaro e Berrini pode ser utilizado até 4 vezes por usuário.

A promoção estará no ar para os próximos finais de semana (sábados e domingos), encerrando no dia 27 de outubro. As estações Santo Amaro e Berrini não funcionam aos sábados, a partir das 21 horas, e aos domingos, durante o dia inteiro.