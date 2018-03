Duolingo lança curso para idioma de Star Trek

São Paulo – O aplicativo de ensino de idiomas Duolingo lança hoje (15) um novo curso de Klingon, língua alienígena fictícia da série Star Trek. O app tem versões para Android e iPhone, mas o novo idioma só pode ser estudado–gratuitamente– no site da empresa por enquanto.

“O curso do Duolingo vai ajudar a reduzir a barreira de entrada das pessoas oferecendo a elas uma maneira simples de fazer exercícios com o idioma”, disse, em nota, Felix Malmenbeck, responsável pela criação do curso, na Suíça.

Mesmo antes do lançamento dos exercícios que podem ser feitos pelo aplicativo, os fãs da série de ficção científica já estudavam o idioma, e há até mesmo publicações em Klingon.

Algumas frases que podem ser aprendidas no site são as seguintes:

Sucesso e honra! – Qapla’ batlh je

Ele se chama Torg. – torgh ‘oH PongDaj’e

Nós somos grandes, vocês são pequenos. – matln, Sumach.

O que você quer? Fale! – nuqneH? yIjatlh!

A língua foi levada a sério no recente Star Trek: Discovery, aumentando a conexão dela com a série.

No ano passado, o Duolingo também disponibilizou um curso para aprender um idioma de Game of Thrones.

A empresa tem mais de 200 milhões de usuários da sua plataforma de aprendizagem de línguas e foi avaliado em 700 milhões de dólares no ano passado.