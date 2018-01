Drone mostra a incrível nova sede da Apple

Gabriel Grunewald, do AdNews

Por Gabriel Grunewald, do AdNews

Está no trabalho? Se sim, provavelmente ao seu redor você verá móveis corporativos e a janela mostrará uma imensidão de prédios e vias cheias de carros, certo? Se você trabalhar na nova sede da Apple no Vale do Silício essa não será sua resposta.

Tido como um dos últimos projetos tocado pelo próprio Steve Jobs pouco antes de sua morte, o Apple Park é um complexo que custou cinco bilhões de dólares e oferece aos seus colaboradores e visitantes uma paisagem com nove mil árvores, duas pistas de corrida, campo de golfe, seu próprio pomar e até uma lagoa.

De acordo com David Muffly, arborista sênior da empresa, o solo é incrivelmente fértil e já havia sido usado para cultivar ameixas secas. A abundância é tanta que as espécies frutíferas fornecerão comidas frescas para os seus Macs Caffé internos de quatro andares. “Nós pensamos que 20% de todas as frutas utilizadas internamentes virão de nossas plantações”, disse Muffly em entrevista à Wired.

Confira abaixo um vídeo gravado por um drone há poucos dias que mostra como a construção em Cupertino está ficando:

Com já alguns funcionários já estabelecidos no novo endereço, todo o processo de mudança das mais de 12.000 pessoas levará seis meses e homenageará o seu idealizador em locais como seu teatro principal e outros pontos da sede. Dessa maneira, a empresa procura honrar a memória e influência de Steve Jobs na Apple e no mundo.

“Ele planejava que o Apple Park fosse o lar da inovação para as gerações vindouras”, disse Tim Cook, CEO de uma das marcas mais valiosas do mundo.

