Drone achado sobre casa de primeiro-ministro do Japão tem sinais radioativos

A Polícia Metropolitana de Tóquio detectou emissões radioativas de baixo nível no drone encontrado nesta quarta-feira (22) no telhado da residência oficial do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, na capital do país, cuja a origem ainda é desconhecida.

As autoridades, que descartaram em um primeiro momento a possibilidade de o drone transportar explosivos, detectaram a radiação em nova análise e ainda estão investigando o equipamento, informou a emissora pública japonesa “NHK”.

O drone, de cerca de 50 centímetros de envergadura, é equipado com uma câmera e um pequeno compartimento cheio de um líquido que pode ser a origem das emissões radioativas.

O equipamento também tem o símbolo de advertência de contaminação radioativa, conhecido popularmente como trevo radioativo.

Aparentemente, o drone caiu sobre o telhado do Kantei (nome da residência oficial do chefe de governo japonês), onde foi encontrada por um integrante da segurança pessoal do primeiro-ministro. Abe está em viagem oficial a Jacarta, capital da Indonésia, por causa da Conferência Ásia-África.

Pelo tamanho e características técnicas (possui quatro hélices), ele pode se tratar de um modelo comprado facilmente pela internet.