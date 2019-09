DPVAT lança app que bloqueia ligações e mensagens enquanto você dirige

São Paulo – O seguro obrigatório DPVAT lança nesta semana um aplicativo chamado Modo Trânsito. Disponível para celulares com sistema operacional Android, ele pode bloquear ligações e mensagens que você receber enquanto estiver ao volante.

O intuito do aplicativo é reduzir o uso do smartphone durante a condução de um veículo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quem usa o celular enquanto dirige tem risco quatro vezes maior de se envolver em um acidente do que quem evita essa prática.

A iniciativa é da Seguradora Líder, responsável pelo pagamento dos benefícios dos mais de 200 milhões de beneficiários do DPVAT. Ao bloquear as ligações e mensagens, o aplicativo permite o envio de mensagens automáticas para seus principais contatos da agenda. As mensagens podem ser enviadas via SMS ou WhatsApp.

O Modo Trânsito pede acesso a uma série de funcionalidades do seu smartphone com sistema Android, como à central de notificações, às ligações e ao envio de mensagens. O aplicativo deve ganhar versão para iPhone no futuro.

Com o app, a seguradora Líder almeja diminuir os acidentes de trânsito. De janeiro a junho de 2019, o DPVAT pagou mais de 155 mil indenizações a vítimas de ocorrências em todo o Brasil. No primeiro semestre, o número de pagamentos de indenizações por mortes chegou a 18 mil. O seguro não requer apuração de culpa.