Dona do TikTok investe em versão chinesa da Wikipedia e desafia Baidu

A ByteDance investiu em uma plataforma chinesa parecida com a Wikipedia, acelerando o plano para enfrentar a Baidu em buscas na internet.

Uma unidade da ByteDance — a startup mais valiosa do mundo, segundo a consultoria CB Insights — agora detém 22% do capital registrado da Baike.com, de acordo com a atualização de um website do governo que publica informações de registros corporativos.

A Baike, que significa enciclopédia em chinês, é a segunda maior plataforma de referência do país e foi fundada em 2005 por seu presidente Pan Haidong. Pan não figura mais como acionista da empresa, segundo o website.

Com a internet migrando dos computadores para os celulares na China, a ByteDance está tirando mais receita de publicidade da Baidu, ao atrair usuários para o seu ecossistema de aplicativos, que incluem compilação de notícias e vídeo curtos.

A companhia também avança sobre o principal negócio da Baidu, que é o mecanismo de busca, com o lançamento do Toutiao Search. Essa ferramenta já mostra conteúdo da Baike.com e começou como uma função dentro do popular aplicativo de notícias da ByteDance de mesmo nome. O sistema está sendo construído como um serviço semelhante ao do Google e a empresa revela ter contratado profissionais que atuavam no Google, Baidu e Bing, da Microsoft.

A Baidu usa sua própria versão da Wikipedia, chamada Baidu Baike, a líder do mercado. A Wikipedia está bloqueada em todos os idiomas na China.

Representantes de ByteDance e Baike.com não responderam imediatamente às solicitações de comentário da reportagem. Um porta-voz da Baidu já havia se recusado a comentar sobre o serviço de busca da ByteDance, mas citou frases anteriores de um executivo da empresa, afirmando que a Baidu conseguiu enfrentar rivais recém-chegados no passado.