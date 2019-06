Domino’s testa entrega de pizzas com carro autônomo

Lá se vai o quebra-galho de colegial: a Domino’s Pizza planeja testar a entrega de pizza autônoma em Houston (Texas) ainda neste ano.

A rede, conhecida como líder em tecnologia no setor de restaurantes, fez uma parceria com a Nuro, uma startup de robótica da Baía de São Francisco sob o comando de dois ex-funcionários do Google. Para começar, a Domino’s enviará alimentos para clientes de um único restaurante na cidade do Texas usando um dos veículos totalmente autônomos da Nuro.

O teste deve começar no fim deste ano e pode ser ampliado em 2020, segundo as empresas. A Domino’s tem mais de 6 mil restaurantes nos Estados Unidos e, com a escassez de mão de obra, a empresa não consegue contratar motoristas, com cerca de 10 mil vagas abertas em todo o país, disse Kevin Vasconi, diretor de informações rede de pizzarias.

A parceria com a Nuro vai ajudar a rede a determinar se os veículos autônomos são uma maneira de seus restaurantes atenderem à demanda durante horários de pico, quando faltam motoristas, disse.

“Os consumidores estão prontos para isso”, disse Vasconi. “Fiquei surpreso com a reação positiva em geral que as pessoas tiveram com uma experiência de entrega de veículos autônoma.”

A Domino’s é conhecida por ter popularizado os serviços de entrega, algo que começou com pizzas, mas agora é comum em toda o setor de restaurantes à medida que clientes optam cada vez mais pela conveniência de ter suas refeições entregues em casa.

A Pizza Hut, rede que ganhou fama ao oferecer pizzas para clientes sentados em seus restaurantes, agora tenta acompanhar as concorrentes nas entregas. A empresa fechou uma parceria com a Toyota Motor no ano passado, também no segmento de entrega sem motorista.

A Nuro foi fundada em 2016 por dois ex-funcionários do Google que passaram anos trabalhando no projeto de veículos autônomos da gigante de tecnologia, o Waymo. Com sede em Mountain View, na Califórnia, a Nuro desenvolve uma frota de veículos sem motorista projetados especificamente para transportar itens como mantimentos e pizzas.

“Vemos nossa empresa como fundamentalmente diferente da maioria dos ’players’ do setor, porque estamos focados exclusivamente em mercadorias”, disse Cosimo Leipold, diretor de estratégia e parcerias da Nuro. “Esse é o núcleo do nosso negócio.”