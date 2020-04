Dobra tempo gasto em serviço de jogos por assinatura da Microsoft

Com a quarentena global para conter o novo coronavírus, as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa e buscam o entretenimento, entre outras coisas, em videogames. Com isso, o serviço de games por assinatura da Microsoft, chamado Xbox Game Pass, passou a ser mais usado nos meses de março e abril deste ano, registrando o dobro de tempo gasto por jogadores em comparação à média mensal do último ano.

O Xbox Game Pass oferece acesso a mais de 100 jogos nos consoles da linha Xbox One. Games de grandes estúdios e desenvolvedores independentes estão disponíveis, como Forza, Gears of War, Halo, Minecraft, NBA 2K, The Witcher, Kingdom Hearts III, Ori and the Will of the Wisps e Sea of Thieves.

No anúncio de resultados do primeiro trimestre de 2020, a Microsoft reportou que o serviço de jogos atingiu 10 milhões de assinantes em 41 países.

Em um comunicado antecipado com exclusividade a EXAME, Phil Spencer, vice-presidente executivo da Microsoft e chefe da divisão de Xbox, afirma que o serviço de jogos por assinatura faz parte de uma nova era dos jogos.

“O Xbox Game Pass capacita os jogadores e seus amigos a descobrir novos jogos que nunca jogaram antes. Sabemos disso porque quem é membro do Game Pass joga 40% jogos e mais de 90% dos membros jogaram um título que não teriam jogado sem o Game Pass – o que, muitas vezes, leva à descoberta de novos gêneros”, afirma Spencer.

“Sempre acreditei que o jogo tem um poder único para nos unir e estou orgulhoso de como nossa forma de arte está introduzindo esse poder único para mais pessoas durante um momento de necessidade. Não tenho dúvidas de que passaremos por essa experiência mais forte do que nunca.”