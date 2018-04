Distribuição do kit da TV Digital chega a 9 milhões de famílias

A Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pela operação do processo de migração do sinal de TV no Brasil, já distribuiu até agora 9 milhões de kits de TV Digital, compostos por antena e conversor com controle remoto. O equipamento é destinado gratuitamente às famílias de baixa renda, beneficiadas por algum programa social do governo federal, e permite que os que os televisores antigos recebam o sinal digital.

Este processo começou no Brasil em 2015, e até o fim de 2018 mais de 1,3 mil municípios passarão pela mudança. No momento, mais de 550 cidades brasileiras já contam com o sinal de TV aberta digital. “São mais de 85 milhões de pessoas assistindo TV aberta apenas pelo sinal digital”, afirma Antonio Carlos Martelletto, presidente da Seja Digital. “A distribuição dos kits gratuitos possibilita que as famílias de menor renda tenham acesso a essa tecnologia de forma gratuita.”

Nas regiões onde a distribuição de kits já está acontecendo, a população deve acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147, verificar se tem direito aos equipamentos e agendar a retirada. O cronograma de desligamento do sinal analógico de TV pode ser consultado no site www.sejadigital.com.br.