Disney+, rival da Netflix, chegará à América Latina em 2020

São Paulo – A Disney confirmou nesta sexta-feira (23) que o serviço de transmissão de filmes e séries Disney+ chegará para toda a América Latina em 2020. O mês de lançamento ainda não foi revelado. O anúncio, feito na convenção D23, representa uma antecipação em relação ao que a mídia internacional noticiava.

Rival da Netflix, o novo serviço da Disney irá oferecer todo o conteúdo produzido pela Walt Disney Studios, assim como aqueles produzidos pelas empresas que estão sob seu comando – como Pixar, Marvel, Lucasfilm e 20th Century Fox.

Além disso, também trará novos filmes e séries exclusivos dos universos da Marvel e de Star Wars. Entre eles, teremos a série O Mandalorian, relacionada ao universo criado por George Lucas e Ms. Marvel, de acordo com o site americano Hollywood Reporter, que apresenta uma jovem heroína com habilidades de transformação corporal.

Em meio a essas novidades empolgantes que prometem expandir o universo já amado pelos fãs de ambos os universos, o Walt Disney Studios, por sua vez, está reinventando seu passado. Exclusivamente para o Disney+, o estúdio está desenvolvendo um live-action do filme “A Dama e o Vagabundo”, que será lançado juntamente com o serviço, no dia 12 de novembro deste ano.

Confira abaixo o pôster do novo filme, que foi divulgado hoje:

O preço do serviço no Brasil e em outros países ainda não foi divulgado.