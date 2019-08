Disney divulga em quais aparelhos seu rival da Netflix irá funcionar

São Paulo – A Disney confirmou em quais aparelhos seu novo aplicativo de transmissão de filmes e séries irá funcionar. Chamado Disney+, o serviço está previsto para chegar ao mercado de 12 de novembro, inicialmente a um número restrito de países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Austrália, Holanda e Nova Zelândia. Rival da Netflix, o aplicativo terá mensalidade de 7 dólares ao ano (cerca de 30 reais) e contará com títulos da Disney, da Marvel, da Pixar, da saga cinematográfica Star Wars e da emissora National Geographic.

Os aparelhos que serão compatíveis com o novo serviço Disney+ serão os seguintes:

Apple TV;

Smartphones e tablets com sistema Android;

Android TV (usado em smart TVs);

Chromecast;

Navegadores de internet (como o Google Chrome);

iPad;

iPhone;

PlayStation 4 (console da Sony);

Roku TV (não vendido no Brasil);

Xbox One (console da Microsoft)

Na lista divulgada pelo site americano The Verge, a Disney não menciona os sistemas das TVs de Samsung e LG, respectivamente chamados de Tizen e WebOS. No entanto, aparelhos das fabricantes Sony e TCL, que usam a plataforma do Android para televisores, devem receber acesso ao serviço logo no lançamento. EXAME apurou que, no último ano, a Samsung liderou as vendas de TVs no Brasil.

Vale notar, por outro lado, que o Disney+ poderá ser usado tanto no Chromecast quanto na Apple TV, dois dispositivos feitos para levar recursos conectados a TVs de qualquer marca. Com isso, mesmo sem apps dedicados a determinadas plataformas digitais de televisores, os assinantes do serviço rival da Netflix poderão assistir aos filmes e séries em qualquer televisão, desde que possuam algum desses aparelhos.

Ainda não há previsão de lançamento do aplicativo Disney+ no mercado brasileiro. A Netflix já atua no país desde 2011.