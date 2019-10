Disney abre mão de anúncios da Netflix às vésperas de lançar seu streaming

A Walt Disney proibirá anúncios da Netflix em seus canais de TV, informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A Disney, que deve lançar seu serviço de streaming “Disney +” em 12 de novembro, disse a seus funcionários no início do ano que não aceitaria anúncios de nenhum serviço rival de streaming, mas depois se envolveu com quase todos os serviços, exceto a Netflix, informou a reportagem.

Por meio da Walt Disney Television, a companhia controla canais como a FOX, ABC, National Geographic e Disney Channel.

A Disney e a Netflix não responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.