Dia do Consumidor: 5 smartphones que já não valem mais a pena

São Paulo – O Dia do Consumidor é uma data importante para o comércio online no primeiro trimestre do ano, apesar de ter sua origem em um discurso sobre direitos do consumidor feito pelo presidente americano John F. Kennedy, em 1962. Diversos sites de grandes varejistas fazem promoções na efeméride, mas nem tudo vale a pena. Confira cinco modelos de smartphones que já não valem o seu dinheiro.

Motorola

A Motorola tem alguns smartphones no mercado que já não valem mais a pena. São três: Moto G5, Moto G4 e Moto G4 Play.

Os aparelhos já são antigos e têm menos recursos do que versões mais modernas, com menções especiais aos sucessores da linha Moto G5S e Moto G5S Plus. Em alguns casos, o Moto G5S pode até ficar mais barato do que um G5.

Samsung

Entre os diversos modelos oferecidos pela Samsung, dois bem básicos são apenas para quem não deseja muito mais do que fazer ligações e mandar mensagens no WhatsApp. São eles: Galaxy J1 e Galaxy J2.

Como opção, vale a pena ficar de olho no Galaxy J2 Pro, que tem processador mais recente e mais memória RAM.