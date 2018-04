Dia da mentira do Google coloca jogo “Onde está Wally?” no Google Maps

São Paulo – No dia 1º de abril, dia da mentira, o Google entrou na brincadeira e colocou o jogo “Onde está Wally?” no Google Maps.

O personagem de vermelho e branco poderá ser encontrado em pontos famosos, como Cordilheira dos Andes ou Hollywood.

Os usuários poderão encontrá-lo cinco vezes e, com uma dica do próprio Wally, no último encontro, será possível chegar ao bônus final e achá-lo mais uma vez para terminar o jogo.

Para abrir o jogo no smartphone, os usuários podem perguntar “Onde está Wally?” ao Google Assistente para que o Google Maps seja iniciado e a procura comece.

Detector de piada ruim no Files Go

Outro app do Google também tem uma brincadeira de 1º de abril. O Files Go (exclusivo para Android), um aplicativo de gestão de dados guardados no smartphone, tem um detector de piada ruim.

Funciona assim: com base na análise de 30 mil imagens com piadas ruins, o app vai sugerir as fotos com esses conteúdos para a exclusão.

O lado bom: piadas boas também são identificadas e recomendadas para ser encaminhadas aos seus contatos.

Vale notar que novos “recursos” do Maps e do Files Go são brincadeiras de 1º de abril e devem ser apenas temporários.