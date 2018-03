Dez anos após o original, Apple deve anunciar novo MacBook Air

São Paulo – Em 2008, Steve Jobs, cofundador e então CEO da Apple, surpreendeu o mundo ao tirar um computador de um envelope. Ele era a primeira versão do MacBook Air, o notebook mais fino que a marca já criara. Agora, dez anos depois, a fabricante ainda deve lançar um nova versão do produto.

De acordo com o proeminente analista da KGI Securities Ming-Chi Kuo, em nota obtida pelo MacRumors, a Apple irá apresentar uma nova edição do MacBook Air no trimestre que compreende o mês de junho deste ano.

O aparelho deve ser uma versão mais barata do notebook, que é vendido nos Estados Unidos por 999 dólares. No Brasil, produto custa 7.499 reais em sua configuração mais simples.

Kuo prevê que a Apple terá aumento nas vendas de MacBooks em 2018. O crescimento, em relação ao ano passado, será de 10 a 15%, segundo o analista.

A linha Air não teve grandes reformulações desde que a fabricante lançou o New MacBook, em 2015, que ficou marcado na história como o primeiro notebook a vir com apenas uma única porta USB Type-C, para energia e conexão de periféricos.

No meio do ano, a Apple realiza sua conferência para desenvolvedores, a WWDC, quando apresenta novidades que serão lançadas oficialmente até o final do ano. Segundo a previsão de Kuo, é possível que vejamos as novidades sobre o novo MacBook Air nesse evento, que tem transmissão online ao vivo para o mundo todo.

Crédito da foto: Flickr/Dan Taylor-Watt