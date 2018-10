Depois de Spotify, Waze adiciona mais apps de áudio para o motorista

São Paulo – O Waze anunciou nesta semana uma nova funcionalidade que permite executar aplicativos de música, rádio e podcasts, como Spotify e iHeartRadio, sem precisar sair da plataforma. Já disponível em versão Beta, o Waze Audio Player chegará a todos os usuários em algumas semanas.

Segundo a empresa, oito parceiros iniciais disponibilizam seus serviços no aplicativo: Spotify, Pandora, Deezer, iHeartRadio, NPR One, Scribd, Stitcher e TuneIn. Como ainda está na versão Beta, alguns serviços do Waze Audio Player estão disponíveis apenas para Android, como o TuneIn, e outros apenas para iOS, como o Deezer. Confira a compatibilidade na imagem abaixo:

–

Quando a função está ativada, os alertas de mensagens do Waze funcionarão normalmente, mesmo se o usuário escolher ouvir o áudio diretamente do app parceiro. Para isso, ambos os aplicativos devem estar sincronizados, o que pode ser feito selecionando o app de áudio desejado na interface do Waze Audio Player.

O Waze ganhou integração com o Spotify no ano passado. Ele permite que você controle o player do aplicativo sem deixar o Waze, uma conveniência para o motorista. Com o Waze Audio Player, o aplicativo de navegação curva a curva avança para se tornar um sistema de entretenimento automotivo para celulares.