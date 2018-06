De Fortnite a Mario Bros: as novidades da E3, a maior feira de games

Começa, oficialmente, nesta terça-feira, a Electronic Entertainment Expo, mais conhecida como E3, a maior feira de videogames e jogos eletrônicos do mundo, que deve reunir pelo menos 65.000 pessoas em Los Angeles na Califórnia. Extra-oficialmente acontecendo desde sábado, é nessa convenção que grandes fabricantes como Sony, Microsoft e Nintendo aproveitam para fazer os maiores e mais importantes lançamentos de títulos e novidades em consoles do ano. E justamente essas empresas vão brigar pela atenção do público nesse mercado.

A gigante de software Microsoft, que fabrica a plataforma Xbox One, anunciou em sua conferência o lançamento de 50 jogos — 18 deles exclusivos para seu próprio console. Entre os títulos lançados, estão continuações de jogos conhecidos como Halo e Gears of War, franquias importantes para a companhia.

É a maneira que a Microsoft encontrou para competir com a Sony, campeã de venda de consoles, que vende dois PlayStation 4 (PS4) para cada um Xbox One vendido no mundo. A Microsoft não divulga as vendas anuais de seus videogames, mas a Sony vendeu 73,6 milhões de unidades do PS4, desde o lançamento em 2013 até o final do ano passado.

Mas as companhias sabem que, hoje, o mercado de videogame está além de vender aparelhos e jogos. Serviços digitais, downloads e vendas dentro do jogo começaram a se tornar uma grande fonte de renda para as empresas. A Microsoft por exemplo anunciou um aumento de 18% no faturamento de seus jogos no primeiro trimestre do ano, para 2,3 bilhões de dólares. A Xbox Live, comunidade de jogadores online na companhia, já tem 59 milhões de usuários ativos mensais, uma alta de 13% no último ano.

Entre os responsáveis pelo crescimento na plataforma da Microsoft está o Fortnite, jogo de sobrevivência que é febre mundial e angariou mais de 40 milhões de jogadores desde o seu lançamento — o game é gratuito, mas vende itens colecionáveis e pode ser jogado pelo Xbox One.

Hoje, a Nintendo anuncia uma versão do tradicional jogo Super Mario Bros. para a plataforma Switch, além de trazer também o Fortnite para surfar na popularidade do jogo do momento. A feira segue até o dia 14. Suas novidades vão mostrar o que os aficionados por games jogarão nos próximos 12 meses.