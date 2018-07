David Bowie ganha versão em realidade virtual para smartphones

Malu Lutfi, do AdNews

O cantor David Bowie permanece vivo em diversas exposições feitas pelo mundo. Um desses projetos, chamado de “David Bowie é” estava disponível no MIS (Museu da Imagem e do Som) em São Paulo. Entretanto, a mostra terminou e isso não impediu que mais ações fossem realizadas em torno do icônico astro.

Na segunda-feira (16), o site oficial de David Bowie anunciou que a versão de realidade virtual da exposição estará disponível ainda este ano.

“A experiência digital, uma novidade do gênero, proporcionará uma sequência surpreendente, mas habilmente conectada, de espaços audiovisuais pelos quais o trabalho e os artefatos da vida de Bowie podem ser experimentados”, diz o comunicado à imprensa.

“As digitalizações em 3D preservarão e apresentarão seus fabulosos figurinos e objetos preciosos em detalhes meticulosos. A experiência pode até permitir que um espectador pise virtualmente em uma das roupas de Bowie e se veja nela”

A exposição, que lançada pela Sony Music Entertainment (Japão) a partir do outono de 2018, estará disponível em nove idiomas diferentes.

Confira o vídeo:

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site AdNews