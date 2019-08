Data de lançamento do Android 10 pode ter sido revelada

São Paulo – O Google pode ter revelado a data oficial de lançamento da nova versão de seu sistema operacional voltado para dispositivos móveis. Ao site Phone Arena, funcionários da companhia afirmaram que a atualização do Android para sua décima versão oficial deve ocorrer a partir do dia 3 de setembro.

A previsão é de que o update chegue primeiro aos smartphones da própria companhia de Mountain View, ou seja os modelos da linha Pixel. Em seguida, a atualização seria liberada de forma gradual para outros celulares que também utilizam a plataforma.

Outra mudança será no nome. Diferentemente das outras versões, esta não deverá fazer referência a alguma sobremesa. Em vez disso, o Google vai adotar uma estratégia semelhante à de suas rivais como Microsoft e Apple. Tal como Windows 10 ou iPhone X, o nome do sistema operacional do Google será somente Android 10.

Bastante aguardada, a nova configuração do sistema operacional deve ser mais segura e será focada na melhoria de recursos para smartphones da nova geração, principalmente aparelhos com telas dobráveis e que contam com recursos de conectividade à rede 5G.