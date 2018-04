Dados de 87 mi de usuários do Facebook foram usados irregularmente

São Paulo – O Facebook informou nesta quarta-feira que as informações de até 87 milhões de pessoas, a maioria nos Estados Unidos, foram compartilhadas inadequadamente com a empresa de análise de dados Cambridge Analytica. Com isso, há um número maior de usuários afetados, já que a companhia estimava, anteriormente, que 50 milhões de pessoas tiveram seus dados expostos de maneira irregular. Em comunicado, o Facebook comenta que, devido à utilização de dados pela Cambridge Analytica, a empresa decidiu promover nove alterações para proteger as informações dos usuários.

“Os eventos do Facebook têm informações sobre a presença de outras pessoas, bem como posts no mural do evento. A partir de hoje, os aplicativos que usam o Facebook não poderão mais acessar a lista de convidados ou as postagens no mural de notícias”, anunciou a empresa como a primeira medida para resolver os problemas de segurança.

Além disso, os aplicativos, que precisam da permissão de um administrador ou membro de grupos para que tenham acesso ao conteúdo do grupo, precisão da aprovação do Facebook para garantir a utilização dos dados. “Também removemos informações pessoais, como nomes e fotos de perfil, anexadas a postagens ou comentários que os aplicativos aprovados podem acessar”, afirmou a empresa.

O terceiro anúncio aponta para o acesso futuro de aplicativos ao Pages, que precisará ser aprovado pela empresa. Além disso, a partir desta quarta-feira, “o Facebook precisará aprovar todos os aplicativos que solicitarem acesso a informações, como curtidas, fotos, posts, vídeos, eventos e grupos”. O quinto anúncio faz referência a mudanças no Instagram, que também passará por procedimentos semelhantes de segurança.

Além disso, o Facebook informou que desativou a possibilidade de usuários colocarem o número de celular no perfil. “Também estamos fazendo alterações na recuperação da conta para reduzir o risco de invasão”, afirmou a empresa. Além disso, os usuários poderão fazer o upload para recuperar o histórico de chamadas e de texto com a confirmação de que “o Facebook não coleta o conteúdo”.

O grupo de tecnologia também informou novos planos de fechar categorias de parceiros, em um produto que permite que provedores de dados de terceiros ofereçam sua segmentação diretamente no Facebook. Por fim, o Facebook afirmou que, a partir da próxima segunda-feira, “mostraremos às pessoas que, na parte superior do feed de notícias, elas poderão ver quais aplicativos usam e as informações que compartilharam com esses aplicativos”. Os usuários também poderão remover os apps que não desejam mais.