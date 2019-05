Curso gratuito ajuda desempregados a aprimorar formação em tecnologia

São Paulo – Com a economia andando de lado, o mercado de trabalho no Brasil ainda custa a dar sinais de recuperação. Os dados mais recentes do IBGE mostram que, em março, ainda havia 13,4 milhões de desempregados no país, ou 12,4% da população. Diante desse cenário, uma multinacional sediada em São Paulo decidiu abrir um programa de capacitação gratuito voltado a ajudar desempregados, aposentados ou refugiados a melhorar a sua formação em tecnologia. A expectativa é que, com isso, as pessoas possam se recolocar no mercado de trabalho mais facilmente, e a empresa seja capaz de encontrar novos talentos para trabalhar com tecnologia.

O programa é chamado de ITO (Inclusão, Treinamento e Capacidade) e oferece cursos em áreas relevantes para o mercado de trabalho atual, como inteligência de mercado (Business Intelligence) e e análise de dados (Analytics).

O projeto é destinado especialmente para adultos entre 30 a 60 anos, com ou sem curso superior. É necessário estar desempregado, ser aposentado ou um imigrante refugiado.

São oferecidas 30 vagas e os participantes serão escolhidos em um processo de seleção em duas etapas. Primeiro, os candidatos devem realizar provas de português, lógica e conhecimentos gerais. Em seguida, os aprovados participam de uma dinâmica em grupo. Dessa atividade, sairão os 30 escolhidos para fazer o curso, que serão motivados a desenvolver suas carreiras a partir do perfil buscado pela empresa. As inscrições podem ser feitas no site do ITO até a próxima sexta-feira (17).

“O perfil do trabalho e da produção nos anos que virão será cada vez mais dependente do domínio pleno da tecnologia”, diz Abel Reis, presidente executivo da Dentsu Aegis Network (DAN), empresa que realiza a iniciativa. Para Reis, é cada vez mais necessário que as pessoas tenham um aprendizado contínuo sobre as ferramentas tecnológicas usadas dentro de empresas, pois elas evoluem e se tornam obsoletos rapidamente.