Criadora de Pokémon Go planeja criar mapas em realidade aumentada

Estados Unidos – A Niantic, que desenvolveu o jogo para celular Pokémon Go, planeja mapear o mundo em 3D com a ajuda de seus usuários, disse o presidente-executivo da companhia à Reuters, estabelecendo a startup como pioneira em uma área do mapeamento digital.

O que a empresa descreve como um “mapa de realidade aumentada (RA)” é visto como crucial para aplicativos avançados que usam a tecnologia. Mas a maneira eficiente de coletar e processar dados para isso tem sido um problema que Google, Apple e dezenas de startups também estão tentando resolver.

O esforço anteriormente não divulgados da Niantic depende das câmeras dos celulares de seus usuários.

“Queremos que os jogadores construam o tabuleiro do jogo que querem jogar”, disse à Reuters o presidente-executivo da Niantic, John Hanke, veterano do mapeamento que trabalhou no Google Earth e no Google Street View. O Google incubou e investiu na Niantic.

A indústria de tecnologia tem monitorado de perto a estratégia da startup desde que Pokémon Go tornou recursos de realidade aumentada populares, permitindo que os usuários coletem criaturas virtuais que brotam na tela de seus celulares conforme os usuários se movimentam pelas ruas. O jogo já foi baixado mais de 800 milhões de vezes, segundo a Niantic.

Hoje, aplicativos de câmera podem renderizar digitalmente um Pokémon ou um balanço em um parque. Mas com um mapa de realidade aumentada como base, alguém poderia criar novas estruturas virtuais no parque e outros usuários deste mapa poderiam visualizar o mesmo desenho criado.

O mapeamento começará com espaços públicos como parques e praças, disse Hanke, recusando-se a especificar quando. Ele também não revelou como os mapas de realidade aumentada se encaixariam nos jogos da Niantic, que também incluem o próximo “Harry Potter: Wizards Unite”.

Os usuários então poderiam competir em um cenário de jogo atualizado que pode ser compartilhado por jogadores próximos, mantendo um ciclo de dados novos e ajudando a Niantic a superar o dilema que tem atrasado produtores de mapas sem uma aplicação comercial.

Hanke disse que a Niantic permitirá que desenvolvedores terceirizados usem seu mapa de realidade aumentada, que os executivos da indústria estimam poder se tornar parte de um negócio global multibilionário.

O Google Maps anunciou na terça-feira que vai lançar um recurso de realidade aumentada neste ano em algumas cidades que permitirá comparar imagens ao vivo obtidas pelo celular com o banco de dados de imagens armazenado no Street View. O objetivo declarado é ajudar os usuários a se localizarem quando sinal do GPS for insuficiente.

Porém, os direitos de privacidade e de proteção de dados podem representar obstáculos, disse Brendan Wallace, sócio-gerente do grupo de investimento Fifth Wall Ventures, que conecta proprietários de imóveis e empresas de tecnologia. Pokémon Go, por exemplo, criou uma série de processos jurídicos por perturbação pública, disse Wallace.