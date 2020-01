Criador do Snapchat diz que TikTok pode crescer mais que Instagram

São Paulo – Fundador e presidente da Snap, Evan Spiegel acredita que o chinês TikTok tenha potencial para se tornar mais popular do que o Instagram. A declaração foi dada durante a conferência Digital Life Design, realizada em Munique, na Alemanha. A rede social chinesa, que funciona como um YouTube para vídeos curtos e criativos, tem hoje mais de 500 milhões de usuários no mundo.

Questionado sobre sua opinião em relação à plataforma, Spiegel disse ser fã do aplicativo e que ele é uma alternativa para redes sociais, como Twitter e Instagram, onde os usuários estão principalmente preocupados em se tornarem famosos.

De acordo com o presidente da Snap, responsável pelo aplicativo Snapchat, os usuários do TikTok são “pessoas que passaram algumas horas aprendendo uma nova dança ou pensam em uma maneira criativa e divertida de contar uma história, e estão realmente criando meios de comunicação para entreter outras pessoas”.

Confira, no vídeo abaixo, a fala de Spiegel (no minuto 30:50):

Depois de expressar sua opinião, Spiegel foi questionado sobre a possibilidade do TikTok ter um crescimento mais rápido e maior do que o Instagram, que é focado em curtidas e alcance. O fundador da Snap respondeu que conteúdo baseado em talento e criatividade é, quase sempre, mais interessante do que conteúdo feito para se tornar popular.

Em 2019, o TikTok entrou para a lista dos cinco aplicativos mais baixados App Store, loja virtual da Apple, superando o Instagram e ficando atrás apenas do Facebook, WhatsApp e Facebook Messenger – todos pertencentes ao americano Facebook. No entanto, tanto o TikTok como o Instagram estão com cerca de 1 bilhão de usuários ativos, globalmente, por mês.

Spiegel também se manifestou sobre a questão de que três dos cinco aplicativos mais baixados de 2019 adicionaram ferramentas que o Snapchat popularizou, como “Stories” (formato de vídeo com duração de 15 segundos e que desaparece após 24 horas de publicação), que hoje é duas vezes mais utilizado no Instagram e no WhatsApp do que no próprio Snapchat:

“Não vemos a cópia como uma limitação ao crescimento dos nossos negócios”, afirmou ele. Depois de adicionar novos filtros para o seu aplicativo, o número de downloads por dia duplicou e o Snapchat terminou o ano de 2019 com a oitava posição do ranking da App Store.