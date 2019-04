Criação do nono digíto fará ligações falharem no domingo

São Paulo – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) admitiu, esta semana, que a adoção do nono dígito nos telefones fixos e móveis que operam sob o DDD 11 na região metropolitana de São Paulo e cidades próximas, como Jundiaí e Atibaia, causará falhas e instabilidades momentâneas nos telefonemas.

Segundo a agência, os erros devem acontecer amanhã, domingo, quando as operadoras de telefonia farão a troca dos dispositivos HDR, equipamentos responsáveis por interpretar os números discados pelos usuários e direcionar as chamadas.

A partir de amanhã, todos as 34 milhões de linhas em operação sob DDD 11 receberão um novo dígito, o número nove. A inclusão do nono dígito foi uma decisão da Anatel para ampliar o número de combinações possíveis nos telefones móveis e fixos. Atualmente, com as restrições impostas pela agência, como a inexistência de números comerciais começados em zero ou um, há “apenas” 44 milhões de combinações possíveis.

Como o número de linhas habilitadas aproxima-se perigosamente do limite de combinações, a agência determinou que todos os telefones em uso ganhem um novo dígito. A única exceção é para empresas que usam conexão via rádio, caso da operadora Nextel.

Por uma definição da agência, todos usuários receberão o número “9” na frente dos oito dígitos que já possuem. Assim, um telefone 2000-0000 será, a partir de domingo, 92000-0000. Quem esquecer de digitar o número 9 à frente do número de um telefone em São Paulo será, em tese, direcionado para o número correto até 7 de agosto. A agência, no entanto, admite a possibilidade de falhas pontuais.

A partir do dia 8 de agosto, no entanto, quem esquecer de digitar o “9” poderá não conseguirá completar a ligação corretamente e ouvirá uma mensagem da Anatel. A fase de “adaptação” deve durar até 15 de janeiro de 2013, quando discagens sem o nono dígito não serão completadas, nem haverá qualquer aviso para o usuário.

Quem usa smartphones, pode usar aplicativos como o SP+9, no caso do iPhone, ou 9d+, para Android, para incluir automaticamente o nono dígito em sua agenda de celular. O nono dígito será necessário para qualquer operação, como envio de SMS, chamadas entre pessoas que estão no DDD 11, interestaduais ou internacionais.