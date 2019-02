Crescimento da receita de celulares ultrapassa o das fixas

O mercado de telefonia celular voltou a crescer na mesma intensidade vista no auge do segmento no Brasil, em 2000. Mais: o crescimento real da receita das operadoras de telefonia móvel, pela primeira vez, é maior do que o apresentado pelas empresas de telefonia fixa. É o que mostra uma pesquisa realizada por um grupo de profissionais do mercado de telecomunicações, o Teleco (www.teleco.com.br).

De acordo com os dados levantados entre 2000 e 2003, a telefonia celular brasileira gerou receitas de 28 bilhões de reais em 2003, contra um total de 54 bilhões das fixas. O crescimento em relação ao ano anterior, no entanto, mostra que as vendas das celulares cresceram 16,4%, enquanto as das fixas recuaram 3,5%.

Do total da receita bruta das operadoras de telefonia fixa em 2003, a Telemar ficou com a maior fatia: 31%. Em segundo lugar vem a Telefônica (28%), seguida pela Brasil Telecom (19%) e pela Embratel (16%).

No segmento de longa distância (DDD) e de transmissão de dados, a Embratel ainda continua líder de mercado, com participação de 40% e 46%, respectivamente.