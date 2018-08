Corridas de aplicativo geram economia de até R$ 1 mil por mês

São Paulo – Um novo estudo feito pela empresa de transporte individual 99, rival da Uber, indica que é possível economizar até mil reais por mês trocando o carro particular por corridas no seu aplicativo. A estimativa é válida se a pessoa percorre até 35 quilômetros por dia na cidade de São Paulo e usa o serviço de carros particulares 99Pop, a mais barata do app. Em Brasília, só vale a pena ter carro próprio quem precisa percorrer mais de 47 quilômetros ao dia. A cidade em que a distância máxima cotidiana é menor é em Curitiba.

O levantamento foi feito em nove cidades e considerou custos fixos de um veículo, como seguro, estacionamento, IPVA, manutenção, combustível e também a depreciação do bem. Multas e acidentes de trânsito não foram incluídos na conta da 99.

–

A base do estudo levou em conta um consumo médio de 10 km/l (ainda que as especificações dos veículos e testes mostrem resultados melhores do que isso) dos carros Chevrolet Onix, Volkswagen Up e Fiat Mobi.

Trajeto Cidade Distância TRECHO (km) Custo Carro próprio (R$) Custo 99POP (R$) Economia anual (R$) Economia mensal (R$) carro Pinheiros – Berrini São Paulo 7,3 14.366,28 8.422,25 5.944,02 540,37 Fiat Mobi Morumbi – Jardins São Paulo 7,5 15.381,92 9.058,03 6.323,89 574,9 VW Up Campo Belo – Vila Olímpia São Paulo 5 15.746,62 6.374,69 9.371,93 851,99 Chevrolet Onix Maracanã – Cinelândia Rio de Janeiro 7,2 16.142,32 7.691,99 8.450,34 768,21 Fiat Mobi Gávea – Rio de Janeiro 4,9 17.430,77 5.510,41 11.920,36 1.083,67 Chevrolet Onix Ipanema Av. Gen. Graça Lessa (Brotas) – Barris Salvador 4,5 14.004,22 4.563,58 9.440,64 858,24 Chevrolet Onix

Outra estimativa feita pela 99 é o uso do 99Pop como complemento ao transporte público, sendo o serviço do aplicativo usado para chegar de uma estação até o trabalho. Veja na tabela a seguir alguns trajetos em São Paulo, Rio e Fortaleza.

Trajeto Cidade Distância TRECHO (km) Custo Carro próprio (R$) Distância integração (km) Custo 99POP (R$) Diferença anual (R$) Diferença mensal (R$) carro Vila Formosa – Paraíso São Paulo 13,1 15.866,85 6,4 8.837,36 7.029,49 639,04 Fiat Mobi Vila Isabel – Catete Rio de Janeiro 11,2 19.272,39 3,1 4.871,41 14.400,98 1.309,18 Chevrolet Ônix Montese – Joaquim Távora Fortaleza 6 14.712,22 3,5 4.959,81 9.752,41 886,58 Chevrolet Ônix

Vale notar que o aplicativo iDriver indica qual é o serviço de transporte individual mais barato para o seu trajeto, seja de Uber, 99 ou Cabify.