Corretora oferece compra de ações com Alexa, da Amazon

Os clientes da TD Ameritrade em breve poderão comprar ações, incluindo papéis voláteis do setor de maconha, como os da Tilray, por meio do alto-falante inteligente da Amazon.

“Vamos possibilitar que transações sejam realizadas por meio da Alexa, da Amazon”, disse Tim Hockey, CEO da corretora americana de baixo custo, em entrevista televisionada à BNN Bloomberg, nesta quarta-feira. “Você poderá fazer uma transação conversando com seu alto-falante inteligente — é o primeiro exemplo no setor e teria sido inédito há alguns anos.”

A TD Ameritrade Holding, firma com sede em Omaha em que o Dominion Bank, de Toronto, tem 41 por cento de participação, observou um aumento no interesse dos clientes pela indústria da maconha, segundo Hockey.

As ações relacionadas à maconha representaram cerca de 6 por cento do total de negócios no último trimestre, fatia quase tão elevada quanto a de ações relacionadas a criptomoedas, que englobaram cerca de 9 por cento das transações no auge de sua popularidade, no ano passado, disse Hockey.

“A aposta nas criptomoedas agora diminuiu e representa cerca de 1 por cento de nossas transações, apenas para dar uma ideia de como esses setores são negociados”, disse Hockey.