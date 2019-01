Corretora de bitcoin Foxbit lança aplicativo para smartphone Android

São Paulo – A corretora brasileira de criptomoedas Foxbit lança nesta semana o seu aplicativo para smartphones com sistema operacional Android. Com isso, os clientes da empresa podem comprar, vender, depositar ou sacar bitcoin, litecoin, ethereum ou trueUSD.

O aplicativo conta com gráficos em tempo real e cotações sobre as criptomoedas, além de oferecer consulta a saldo e extrato, como em um serviço bancário.

João Canhada, CEO da Foxbit, espera que grande parte das transações aconteça pelo novo aplicativo. Uma versão para iPhone está prevista para chegar em março deste ano.

“Trouxemos para o aplicativo o jeito Foxbit de ser, proporcionando não apenas a melhor usabilidade e segurança como simplicidade, que é a grande marca da empresa nesses quatro anos de existência”, afirma, em nota, Canhada.

O aplicativo da Fotxbit para Android está disponível, mas ainda está em fase beta, ou seja, uma última etapa de testes públicos. Nesses casos, é comum que existam bugs de usabilidade.

A rival, também brasileira, Mercado Bitcoin já conta com aplicativo para smartphones Android desde o ano passado.

Bitcoin valendo pouco

As projeções de valorização do bitcoin não são boas. Em Davos, na Suíça, em um painel da CNBC, Jeff Schumacher, fundador da consultoria BCG Digital Ventures, disse acreditar que o valor do bitcoin pode chegar a zero. “Acredito que é uma ótima tecnologia, mas não creio que ela seja uma moeda. Ela não é baseada em nada”, afirmou Schumacher.

Por outro lado, a tecnologia por trás das criptomoedas, o livro-razão virtual e imutável chamado blockchain, tem um bom futuro pela frente. Uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial sugere que 10% do produto interno bruto global estará em blockchain em 2027.