Correios Celular lançará serviços financeiros digitais

Fernando Paiva, do Teletime

A Correios Celular, operadora móvel virtual (MVNO) dos Correios, lançará nos próximos meses um serviço de conta digital para os seus assinantes, que hoje somam 111 mil linhas em serviço. A Surf Telecom, parceira que administra a operação, já conseguiu a autorização do Banco Central para prestar o serviço e ter sob a sua custódia R$ 500 milhões. O lançamento de serviços financeiros digitais está previsto no contrato firmado entre os Correios e o parceiro.

Após um ano do seu lançamento, a Correios Celular registra uma média de 9 mil novos assinantes por mês; atua em 30 DDDs; gerou R$ 1,2 milhão de faturamento para os Correios; e acumula 144 mil recargas com tíquete médio de R$ 33,40 por mês.

O vice-presidente de canais dos Correios, Cristiano Barata Morbach, participou nesta segunda-feira, 26, do Fórum de Operadoras Alternativas, evento organizado por Mobile Time e Teletime em São Paulo. Ele admite que as projeções iniciais apontavam para um volume de pelo menos 1 milhão de susuários após o primeiro ano, e o volume ficou em 10% disso, mas explica que houve um atraso muito além do esperado para a ativação de todos os códigos de numeração, o que só acontecerá neste semestre, o que, segundo ele, deve dar um brande impulso à operação.