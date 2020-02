Coronavírus faz Foxconn parar quase toda produção do iPhone

A epidemia de coronavírus na China fez a Apple fechar seus escritórios e lojas até o dia 9 de fevereiro. Agora, a Foxconn, responsável pela fabricação dos iPhones, parou quase toda a sua produção na China até o dia 10 deste mês, de acordo com reportagens da Reuters e da Bloomberg.

Com a paralisação, a empresa americana poderá ficar sem – ou com menos – iPhones para vender aos consumidores. A notícia vem em um momento em que a Apple perdeu a vice-liderança no mercado de smartphones.

A China é o país que produz grande parte dos iPhones, em uma cidade chamada Zhengzhou, com cerca de 350 mil trabalhadores. O país chegou a estender o feriado do Ano Novo para evitar a propagação do coronavírus. Com isso, as fábricas serão reabertas a partir de 10 de fevereiro – se nada mudar até lá.

Cerca de 400 pessoas morreram e mais de 20 mil foram infectados com o coronavírus até o momento. A Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência por conta do novo vírus.